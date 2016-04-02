وزير الإسكان : شركات المقاولات بدأت تنفيذ شبكات مرافق العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بدء شركات المقاولات المصرية ، تنفيذ شبكات مرافق العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك تنفيذاً لما سبق الإعلان عنه عن بدء الأعمال فى أوائل شهر إبريل الجارى.

> وأشار الوزير إلى أن معدات الشركات بدأت من اليوم تنفيذ مرافق منطقة الحى الحكومى ، وكذا الحى السكنى، وهناك فريق مكلف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة العمل على مدار اليوم، وتذليل أى عقبة تواجه التنفيذ.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب ممدوح ، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شركات المقاولات المُسند لها أعمال شبكات مرافق العاصمة الإدارية الجديدة (المقاولون العرب، الشركة القابضة للتشييد والبناء، كونكورد، اتحاد أوراسكوم وأبناء حسن علام) تسلمت المواقع من الخميس الماضى، ودفعت اليوم بكمية هائلة من المعدات، سواء اللوادر أو الحفارات، والبلدوزرات، والهراسات، وتانكات نقل المياه، وخلافه، والجميع سيعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه، فى تنفيذ أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى والاتصالات ، بالجودة والسرعة المطلوبتين.