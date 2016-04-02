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بالصور.. هالة صدقي تكشف عن 10 أنواع للمرأة في «صاحبة السعادة»

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هاله صدقي وإسعاد يونس

هاله صدقي وإسعاد يونس

تحل الفنانة هاله صدقى ضيفة على حلقة يوم الإثنين من برنامج “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على قناة CBC، حيث تدور الحلقة حول المرأة التى أصبحت لغزاً محيراً لجميع الرجال، والتى عجز الرجال عبر التاريخ فى فهمها.

وخلال الحلقة تتحدث هاله صدقى مع إسعاد يونس عن 10 أنواع من النساء هم الأسوأ، حيث لن يستطيع أى شخص التفاهم معهم، حيث يتم عرض عيوب ونواقص كل شخصية، منها على سبيل المثال “المرأة النكدية”، “المرأة الحقودة”، “المرأة المتوحشة” وغيرها من الأنواع.

هاله صدقي وإسعاد يونس

هاله صدقي وإسعاد يونس

هاله صدقي

هاله صدقي

هاله صدقي

هاله صدقي

هاله صدقي

هاله صدقي

هاله صدقي

هاله صدقي

 

 

 

 

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