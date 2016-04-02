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7 خطوات لتذويب ثلج البراد

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السبت 02-04-2016 14:19

يحول تراكم الثلج داخل الثلاجة دون تجميد الأطعمة، وتلفها تالياً. لذا، لا بدّ من الإسراع في تذويب الثلج المتراكم في المجمدة، من خلال الآتي:

1. نزع شريط كهرباء الثلاجة، وفتح بابها ليذوب الثلج في داخلها.
2. فرش المناشف على الأرض تحت الثلاجة، تلافياً لسيلان الثلج على الأرض.

3. إفراغ الثلاجة من الأطعمة والمشروبات.
4. إخراج الأدراج والرفوف القابلة للنزع، وغسلها بالماء والصابون، ثم تركها تجفّ.
5. استخدام مجفّف الشعر لتسهيل عملية التذويب، مع تجنب الاستعانة بالمواد الحادّة لهذه الغاية، منعاً من خدش دواخل الثلاجة.
6. تجفيف دواخل الثلاجة بالمناشف الجافة.
7. إعادة الرفوف والأدراج إلى مكانها.

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