بالفيديو.. والد "دربكة" يسجد شكرًا لله عقب الحكم على رقيب الشرطة بالمؤبد

سادت حالة من الفرحة داخل قاعة محكمة جنايات جنوب القاهرة، بعد حكم بالسجن المؤبد 25 سنة لرقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل الشهير بـ "دربكة" عمداً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل سائق الدرب الأحمر”.

وسجد سيد على إسماعيل، والد “دربكة”، شكرا لله عقب صدور الحكم على المتهم بالمؤبد، مشيرا إلى أن الحكم عادل وأعاد إليه الحياة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال رقيب الشرطة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، بإشراف هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة ارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجنى عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الميرى.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم، أقوال عددا من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم نفسه، والتى أقر خلالها أنه استخدم مسدسه فى إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة فى رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه، وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه.

بالفيديو.. جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لرقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر

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بالفيديو.. أول ظهور لرقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر قبل حكم المؤبد