إندونسيا تهدد بمنع دخول «ليوناردو دي كابريو» إلى أراضيها

قال مسؤول هجرة في إندونيسيا إن نجم هوليوود، ليوناردو دي كابريو، قد يمنع من دخول إندونيسيا، بسبب تصريحات انتقد فيها صناعات “تساهم تدمير الغابات المطيرة” في البلاد.

وكان دي كابريو، زار الأسبوع الماضي الحديقة الوطنية في منطقة تاميانغ، وهي منطقة بأتشيه مجاورة لإقليم شمال سومطرة، وحمل صورا على حسابه بتطبيق إنستغرام، معبرا عن مخاوفه بشأن البيئات الطبيعية المهددة.

وصرح هيرو سانتوسو، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون الهجرة، السبت إن دي كابريو استغل زيارته لتشويه سمعة صناعة زيت النخيل والحكومة الإندونيسية، وفق ما أرودت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف سانتوسو “يمكننا إدراجه في القائمة السوداء إذا أراد العودة إلى إندونيسيا في أي وقت، إذا واصل نشر التحريض أو أي بيانات استفزازية على وسائل الإعلام الاجتماعي”.