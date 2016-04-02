مصرع وإصابة 12 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة "ماردين" التركية

>لقى مواطن سورى حتفه وأصيب 11 آخرون، أحدهم ضابط صف، بجروح فى انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى إدارة التجنيد والتعبئة فى بلدة "كزل تبه" التابعة لمحافظة "ماردين" ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقى تركيا.

وذكرت محطة "إن.تي.في" الإخبارية التركية اليوم السبت أن الانفجار لم يخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، إلا أن قوته تسببت فى وقوع أضرار مادية كبيرة فى المنازل والمحلات التجارية القريبة من موقع الحادث، كما تضررت السيارات المتوقفة على جانب الطريق بسبب شدة الانفجار.

ومن ناحية أخري، ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مدينة "أضنة" القبض على 17 شخصا من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى (بي.كيه.كيه) الانفصالية اليوم بعد أن شنت حملة تفتيش ومداهمة استهدفت 23 منزلا فى توقيت متزامن فى أنحاء مختلفة من المدينة الواقعة بجنوبى تركيا.

وذكرت محطة "سي.إن.إن.تورك" الفضائية أن التحقيقات مازالت جارية معهم بشعبة مكافحة الإرهاب، وجاءت حملة التفتيش والمداهمة على إثر تصاعد العمليات الإرهابية فى "دياربكر" و"ماردين" بجنوب شرقى تركيا، والتى راح ضحيتها عدد من رجال الجيش والشرطة.

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