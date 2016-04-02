أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع وإصابة 12 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة "ماردين" التركية

Google+ Print
مصرع وإصابة 12 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة "ماردين" التركية مصرع وإصابة 12 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة "ماردين" التركية

>لقى مواطن سورى حتفه وأصيب 11 آخرون، أحدهم ضابط صف، بجروح فى انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى إدارة التجنيد والتعبئة فى بلدة "كزل تبه" التابعة لمحافظة "ماردين" ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقى تركيا.

وذكرت محطة "إن.تي.في" التركية اليوم السبت أن الانفجار لم يخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، إلا أن قوته تسببت فى وقوع أضرار مادية كبيرة فى المنازل والمحلات التجارية القريبة من موقع الحادث، كما تضررت السيارات المتوقفة على جانب الطريق بسبب شدة الانفجار.

ومن ناحية أخري، ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مدينة "أضنة" القبض على 17 شخصا من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى (بي.كيه.كيه) الانفصالية اليوم بعد أن شنت حملة تفتيش ومداهمة استهدفت 23 منزلا فى توقيت متزامن فى أنحاء مختلفة من المدينة الواقعة بجنوبى تركيا.

وذكرت محطة "سي.إن.إن.تورك" الفضائية أن التحقيقات مازالت جارية معهم بشعبة مكافحة الإرهاب، وجاءت حملة التفتيش والمداهمة على إثر تصاعد العمليات الإرهابية فى "دياربكر" و"ماردين" بجنوب شرقى تركيا، والتى راح ضحيتها عدد من رجال الجيش والشرطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017