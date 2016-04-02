أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تستدعى أسرة "إرهابى الوراق" لسماع أقوالهم بعد مقتله فى مطاردة أمنية

Google+ Print
النيابة تستدعى أسرة "إرهابى الوراق" لسماع أقوالهم بعد مقتله فى مطاردة أمنية النيابة تستدعى أسرة "إرهابى الوراق" لسماع أقوالهم بعد مقتله فى مطاردة أمنية
أمر المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باستدعاء أسرة "مصطفى . م" المتهم بالانضمام إلى خلية "أجناد "، لسماع أقولهم بعد أن لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، والذى أسفر عن إصابة ضابطى شرطة بالوراق.

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان، لسماع أقولهم، كما أمرات بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، برئاسة المستشار بدر مروان رئيس نيابة شمال الجيزة، أن قوات الأمن خرجت صباح اليوم لمنطقة الوراق، لتنفيذ إذن صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار أحد المتهمين المنتمين للإخوان على خلفية اتهامه فى قضايا إرهاب، وفور وصول القوات بادرهم المتهم بإطلاق النيران، ما دفع القوات للاشتباك معه، فأصيب ضابطين من القوة المشاركة فى الحملة، وأصيب المتهم بطلق نارى أودى بحياته.

- النيابة تستمع لأقوال الضابطين المصابين فى مقتل إرهابى الوراق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"