النيابة تستدعى أسرة "إرهابى الوراق" لسماع أقوالهم بعد مقتله فى مطاردة أمنية

أمر المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باستدعاء أسرة "مصطفى . م" المتهم بالانضمام إلى خلية "أجناد مصر "، لسماع أقولهم بعد أن لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، والذى أسفر عن إصابة ضابطى شرطة بالوراق.

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان، لسماع أقولهم، كما أمرات بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، برئاسة المستشار بدر مروان رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن قوات الأمن خرجت صباح اليوم لمنطقة الوراق، لتنفيذ إذن صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار أحد المتهمين المنتمين للإخوان على خلفية اتهامه فى قضايا إرهاب، وفور وصول القوات بادرهم المتهم بإطلاق النيران، ما دفع القوات للاشتباك معه، فأصيب ضابطين من القوة المشاركة فى الحملة، وأصيب المتهم بطلق نارى أودى بحياته.

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