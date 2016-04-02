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حبس مدير بالجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج وشقيقه 15 يوما بتهمة الرشوة

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حبس مدير بالجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج وشقيقه 15 يوما بتهمة الرشوة حبس مدير بالجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج وشقيقه 15 يوما بتهمة الرشوة
أمرت نيابة الاموال العامة بسوهاج، بحبس "محمد.ك.أ" مدير إدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج، وشقيقه أحمد مهندس مدنى حر، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتربح والتزوير، واستعمال محررات مزورة.

بدأت الواقعة، عندما تلقت مباحث الاموال العامة بسوهاج بلاغا من "خيرى.م.ح" مقاول و"راضى.ع.ق" مهندس استشارى حر، يتهمان فيه المتهم الأول باستغلال نفوذه، وتقاضى المتهمين الأول والثانى مبلغ 80 ألف جنيه رشوة، وذلك مقابل تسهيل إجراءات ترسية مناقصة إنشاء برجين سكنيين بحى الكوثر عليهما.

بعد تقنين الإجراءات، كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، صحة الواقعة والبلاغ المقدم، تم القبض على المتهمين، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.


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