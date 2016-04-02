«انتبهوا أيها السادة» وتحية من القلب لصاحب فكرة يوم اليتيم

كتبت – إنجي لطفي

تتحدث اليوم الفنانة “هالة فاخر” في برنامجها “انتبهوا أيها السادة” والذي يذاع على قناة “الحياة” اليوم السبت في الساعة الرابعة عصرا في بداية حلقتها عن يوم اليتيم والاحساس الذي يعانيه من وحدة واحتياج وحرمانه من حضن أبوه أو امه أو الاثنين معاً، والشكر لصاحب فكرة الاحتفال بهذا اليوم.

وفي الفقرة الاولى من البرنامج تستضيف الفنانة هالة فاخر الدكتور محمد عماد استشاري تجميل الاسنان والتركيبات الثابتة، وفي الفقرة الثانية هيكون معانا الدكتور مصطفى فتح الله مفسر الرؤى والاحلام، وفي الفقرة الثالثة هيكون معانا الشيف حسن حسونة.