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تشييع جثمان فاروق أبو زيد عميد "إعلام القاهرة" الأسبق بعد صلاة العصر

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تشييع جثمان فاروق أبو زيد عميد "إعلام القاهرة" الأسبق بعد صلاة العصر تشييع جثمان فاروق أبو زيد عميد "إعلام القاهرة" الأسبق بعد صلاة العصر
تشيع جنازة الدكتور فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق وعميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة للعلوم والتكنولوجيا ونائب رئيس الجامعة، بعد صلاة العصر من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالبساتين.

ويعد أبو زيد من أبرز أساتذة الإعلام فى مصر وتخرج على يديه الآلاف من الصحفيين والإعلاميين وصدرت له العديد من المؤلفات من أبرزها "مدخل إلى علم الصحافة"، "فن الكتابة الصحفية"، "الصحافة وقضايا الفكر الحر"، و"الصحافة المتخصصة" وغيرها.

وعمل أبو زيد عميدا لكلية الإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا ونائبا لرئيس الجامعة وتولى أيضا رئاسة العديد من اللجان التى كان يشكلها اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تطوير وتقييم الأداء الإعلامى، كما سبق أن تولى رئاسة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة وبالمجالس القومية المتخصصة، وتولى رئاسة لجنة إعداد تقارير حول الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلى للصحافة.


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