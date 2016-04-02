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خبيرة تغذية: النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات يعالج الزهايمر والسرطان

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خبيرة تغذية: النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات يعالج الزهايمر والسرطان خبيرة تغذية: النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات يعالج الزهايمر والسرطان
أوضحت خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك أن استخدام نظام غذائى منخفض جدا للكربوهيدرات والذى كان يستخدم فى العشرينات من القرن الماضى لعلاج الصرع لدى الأطفال أثبت فاعليته فى علاج مرض الزهايمر والشلل الرعاش وبعض أنواع السرطان.

وينضم السيتوجين أو النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات إلى قائمة نظام الغذاء المنخفض للأطعمة التى تؤدى إلى حلونة الدم والأطعمة التى كان يعيش عليها الأجداد بدون سكر ولا حبوب غذائية وإنما غنية بالدهون التى تشمل الافوكاتو والجبن وزيت جوز الهند والكبدة وعندما يفقد الجسم السكريات يقوم الكبد بانتاج السيتون من احتياطى أو الناتجة عن بعض الأطعمة.


>- الغذاء يساعد فى علاج صرع طفلك.. والنظام الكيتونى يؤثر على عدد النوبات وحدتها

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مصر 365

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