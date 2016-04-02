أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: ظهور علاقة بين داء المقوسات والأمراض النفسية

Google+ Print
دراسة: ظهور علاقة بين داء المقوسات والأمراض النفسية دراسة: ظهور علاقة بين داء المقوسات والأمراض النفسية
أكدت دراسة أمريكية أجريت على 358 شابا أمريكيا والتى تظهر عليهم اضطرابات مؤثرة متقطعة مصاحبة بالغضب والعنف والعصبية العنيفة أن ذلك يرجع إلى إصابتهم بداء المقوسات وهى العدوى الطفيلية الناتجة عن القطط وبعض الأغذية وعلاقاتها بالأمراض النفسية للإنسان بما فى ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية والأفكار الانتحارية، والذين لديهم أجسام مضادة لنقص المناعة البشرية.

وأوضحت الدراسة أن داء المقوسات يوجد من 2 إلى 3 مرات أكثر لدى مرضى الشيزوفرنيا واضطراب القطب الثانى أو الاضطرابات الوسواس القسرى عن الأشخاص العاديين الذين لا يعانون من مشاكل نفسية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الداء يسبب التهابا مزمنا على مستوى المخ ولكن مازال تجرى مزيدا من الأبحاث لإثبات هذا السبب.


>كيف تحدث العدوى بداء المقوسات ؟
>
>اكتشاف بروتين جديد قد يساعد فى علاج داء المقوسات والملاريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365