دراسة: ظهور علاقة بين داء المقوسات والأمراض النفسية

أكدت دراسة أمريكية أجريت على 358 شابا أمريكيا والتى تظهر عليهم اضطرابات مؤثرة متقطعة مصاحبة بالغضب والعنف والعصبية العنيفة أن ذلك يرجع إلى إصابتهم بداء المقوسات وهى العدوى الطفيلية الناتجة عن القطط وبعض الأغذية وعلاقاتها بالأمراض النفسية للإنسان بما فى ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية والأفكار الانتحارية، والذين لديهم أجسام مضادة لنقص المناعة البشرية.

وأوضحت الدراسة أن داء المقوسات يوجد من 2 إلى 3 مرات أكثر لدى مرضى الشيزوفرنيا واضطراب القطب الثانى أو الاضطرابات الوسواس القسرى عن الأشخاص العاديين الذين لا يعانون من مشاكل نفسية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الداء يسبب التهابا مزمنا على مستوى المخ ولكن مازال تجرى مزيدا من الأبحاث لإثبات هذا السبب.

كيف تحدث العدوى بداء المقوسات ؟



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