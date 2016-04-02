جنايات القاهرة تقضي بالمؤبد لرقيب الشرطة قاتل «دربكة» سائق الدرب الأحمر

عاقبت الدائرة التاسعة جنوب القاهرة، رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد 25 عاما.

ارتدى المتهم “تى شيرت” أحمر اللون أثناء الجلسة ، والذى ظهر به خلال الجلسة السابقة، فيما حاوط عساكر الأمن المركزى قفص الاتهام بشكل مكثف غير مسبوق خوفا من حدوث أى شئ غير طبيعى .

الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة سمحت للمصورين حضور النطق بالحكم على عكس قرارها الصادر فى أول الجلسة أو الجلسات السابقة بمنع المصوريين دخول القاعة .

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، بإشراف هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إذ أسند إليه ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل، سائق، مستخدمًا سلاحه الأميري.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه جريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها بأنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.