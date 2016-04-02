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طارق العريان: تصوير «الشهرة» للهضبة بداية مايو المقبل

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طارق العريان: تصوير «الشهرة» للهضبة بداية مايو المقبل طارق العريان: تصوير «الشهرة» للهضبة بداية مايو المقبل

كتب: هاني صابر 

أكد المخرج طارق العريان، أنه قرر بدء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل «الشهرة» للنجم بداية مايو المقبل، موضحا أنه تم الإتفاق بشكل نهائى على عرض المسلسل فى موسم رمضان 2017.

وقال العريان علي محطة راديو «9090»، أنه غير مسئول عن التوقفات التي تعرض لها المسلسل خلال الفترة السابقة ، حيث أنه تسلم إخراج المسلسل منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط ، مشيرا الي أنه كان لديه بعض التحفظات على السيناريو الذى كتبه الدكتور مدحت العدل، وأنه تم تغيير السيناريو وكتابة سيناريو جديد من خلال المؤلف وسام صبري.

وأضاف، أن المسلسل سيتم تغييره حتي لا يكون مقتصرا علي قصة حياة عمرو دياب فقط ، بل يكون عملا درامياً متكاملاً  .

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