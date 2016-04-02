إصابة تكفيرى الوراق بـ 10طلقات.. والنيابة تنتدب الطب الشرعى لتشريح الجثة

أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار احمد حلمي مناظرة جثة التكفيري قتيل مواجهات الوراق الذي لقي مصرعه في تبادل لاطلاق النيران مع قوات الامن صباح اليوم

وكشفت مناظرة بدر مروان مدير نيابة الحوادث اصابة القتيل بطلقات تتراوح مابين 8 الي 10 طلقات بالكتف والصدروالزراع والرأس والبطن والظهر واحدثت بعضها فتحات دخول وخروج .

وتبين من التحقيقات الاولية ان القوات تمكنت من السيطرة علي المتهم الذي يدعي مصطفي مصباح محمد موظف وقامت بتصفيته من خلال اعتلاء اسطح عقارات مواجهة للعقار الذي يسكنه حيث استقبلهم المتهم بوابل من الاعيرة النارية فاصاب ضابط بالامن المركزي بالظهر والذي يخضع الان الي جراحة داخل غرفة عمليات مستشفي الشرجة كما اصاب ضابط بالامن الوطني بطلقة بالقدم ثم فر الي سطح العقار واطلق الرصاص عليهم من اعلي السطح فاعتلت القوات سطح عقار مواجه له وبادلته اطلاق النيران فيما حاصرته قوة اخري من عقار مجاور حتي تم تصفيته .

وامرت النيابة باشراف المستشار احمد البقلي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية بندب الطب ابشرعي لتشريح جثة القتيل وصرحت بدفنه عقب الانتهاء من التشريح كما امرت بندب خبراء الادلة الجنائية لرفع اثار المواجهة من دماء وفوارغ طلقات فيما امرت بالاستعلام عن حالة الضابطين المصابين لسماع اقوالهما .

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ان قتيل مواجهات الوراق يعتنق الفكر التكفيري وينتمي لتنظيم اجناد مصر وانه متهم في قضية امن دولة وصادر بحقه قرار ضبط واحضار من نيابة امن الدولة العليا .

وافادت التحريات ان معلومة وردت باختفاء المتهم داخل منزل اسرته بشارع التل بالوراق فتحركت قوة امنية لضبطه واثناء نزول المتهم من منزله الساعة الخامسة فجرا فوجيء بالقوة تحاول القاء القبض عليه فبادر باطلاق النيران من بندقية الية واصاب ضابطين بطلقات في القدم مما دعا لتبادل اطلاق النيران الذي استمر قرابة 45 دقيقة حتي اصيب بعدة طلقات ولقي مصرعه .

> وعثر بحوزته علي بندقية الية و140 طلقة تم تحريزها

وكانت نجحت قوات الامن بالجيزة في تصفية احد المنتمين للجماعة الارهابية بعد تبادل لاطلاق النيران اسفر عن اصابة ضابطين من قوة قسم الوراق تم نقلهما الي مستشفي الشرطة بالعجوزة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

وردت معلومات الي اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث باختفاء احد العناصر الاخوانية الصادر بحقه ضبط واحضار من النيابة العامة بمنطقة الوراق ويدعي مصطفي . م فتحركت قوة امنية برئاسة العميد ايهاب شلبي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث الوراق وقوة من الامن المركزي وفور وصول القوات بادر المتهم باطلاق الاعيرة النارية مما اسفر عن اصابة ضابطين فتبادلت معه القوة اطلاق النيران حتي تمت تصفيته

نقل الضابطين الي مستشفي الشرطة بالعجوزة ونقلت جثة المتهم الي مستشفي الوراق واحال اللواء احمد حجازي مدير امن الجيزة المخضر الي النيابة العامة للتحقيق .