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تأجيل محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» لـ 4 مايو المقبل

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تأجيل محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» لـ 4 مايو المقبل تأجيل محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» لـ 4 مايو المقبل

محاكمة – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية .. الي جلسة 4 مايو المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشارمحمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسرياسين وعبد الرحمن صفوت.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها و الإعتداء على الحرية الشخصية.

و إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة و الشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الإنفجار “TNT”.

 

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