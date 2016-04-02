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وزير الإسكان للنواب: لأول مرة الحكومة تتعهد بتنفيذ مشروعات فى مدة محددة

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وزير الإسكان للنواب: لأول مرة الحكومة تتعهد بتنفيذ مشروعات فى مدة محددة وزير الإسكان للنواب: لأول مرة الحكومة تتعهد بتنفيذ مشروعات فى مدة محددة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن لأول مرة تتعهد بتنفيذ مشروعات محددة فى مدى زمنى واضح ومعلن، لافتاً إلى أن هناك مدد زمنية محددة فى البرنامج منها قصيرة المدى والمقصود منها ما سيتم تنفيذه حتى 30 يونيو، أى بنهاية الخطة المالية، وخطط متوسطة المدى وهذا أساس محور برنامج الحكومة، وسيتم تنفيذه حتى يونيو 2018 أى خلال عامين و3 شهور من الآن.

جاء ذلك تعقيباً على ما طرحة السيد حسن، رئيس لجنة محور العدالة الإجتماعية المُنبثقة عن اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل المنعقدة اليوم السبت، بأن هناك تحفظات من أعضاء اللجنة بشأن عدم وجود آليات واضحة لتنفيذ البرنامج، وإن كان البرنامج جيد فى مجمله.

وأضاف مدبولي، أن ما تضمنه البرنامج الذى تم عرضة أمام مجلس النواب هو الإطار العام والأهداف المرجوة فى جميع القطاعات خلال المدة المحددة زمنياً للانتهاء من البرنامج، لافتاً إلى أن كل وزارة لديها خطة عمل مفصلة، وفى حال إضافة الخطة المفصلة لوزارة الإسكان فسيكون البرنامج كبير جداً حيث الخطة المفصلة للوزارة مذكورة فى ما يقرب من 400 ورقة غير أنه متوفر إذا رغب الأعضاء الاطلاع عليه.

وتابع قائلاً: "لأول مرة هناك أهداف محددة وليس كلام مرسل، فنتحدث على سبيل المثال عن تنفيذ 650 ألف وحدة سكنية، من وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب فى مدة زمنية محددة، وسنتعدى هذا الرقم مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح ".

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>الاثنين.. لجنة مناقشة محور الإصلاح الإدارى ببيان الحكومة تستدعى وزيرين

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