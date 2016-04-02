سقوط أفراد عصابة بحوزتهم كارنيهات مزورة لرئاسة الجمهورية وكشف بأسماء ضباط

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى بمنطقة النزهة، تخصص عناصره فى انتحال صفة ضباط والنصب على المواطنين بزعم إيجاد فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية، وتم ضبط بحوزتهم كارنيهات شرطية وكارنيهات رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى أسلحة، وكشف بأسماء ضباط مديرية أمن الإسكندرية، وأرواق مالية مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط كل من "سمير م ع" 50 سنة، عاطل، مقيم مدينة نصر أول، وله محل إقامة آخر بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 12 قضية أخرهم 12605 لسنة 2005م مدينة نصر أول "نصب"، و"رزق س أ" 15 سنة، عامل، مقيم المحلة الكبرى، و"ربيع ع ر" 21 سنة، عامل، ومقيم الزيتون.

وتبين من الفحص أن المتهمين كانوا يستقلون السيارة رقم ى ر ب 987 ماركة ميتسوبيشى لانسر سوداء، "قيادة وملك الأول"، وعثر بداخلها على 9 كارنيهات منسوب صدورهم لوزارة الداخلية "الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية" باسم الأول برتبة عقيد، و 8 كارنيهات منسوب صدورها لرئاسة الجمهورية برتبة عقيد أركان حرب بصورة المتهم الأول، وورق مطبوع عليه 14 نموذج لبطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لوزارة الداخلية، و 4 علب كروت شخصية باسم العميد محمد الدالى بشرطة رئاسة الجمهورية "جميعها مزورة".

كما تم ضبط طبنجة صوت، وكاتم صوت، و 14 طلقة صوت، و 27 طلقة موريس، و 5 طلقات عيار 9مم، و 14 هاتف محمول "جارى الكشف عنهم"، بالإضافة إلى كشف بأسماء ضباط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بأرقام هواتفهم المحمولة، و4 ورقات مالية فئة 100 دولار، و10 ورقات فئة 200 جنيه، وعدد 6 ورقات فئة 100 جنيه "جميعها مقلدة"، وعدد 12 قرصا مخدرا، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 10 جرامات، وسلاح أبيض "سكين".

وبمناقشتهم اعترف الأول بحيازة المضبوطات بقصد انتحال الصفة، واستخدامها فى النصب على المواطنين، وبمناقشة الثانى والثالث أقرا بقيام الأول بإيهامهما بقدرته على إيجاد فرصة عمل لهما بأحد الجهات الحكومية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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