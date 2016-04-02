الصحة: بدء المرحلة الثانية من حملة تطعيم طلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة القومية الأولى للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ الصف الأول الابتدائى بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتستمر الحملة حتى 7 أبريل الجارى.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة فى بيان اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس 2016، حيث تم تطعيم مليون و980 ألفا و708 تلاميذ بنسبة تغطية 96,4% من تلاميذ الصف الأول الابتدائى بجميع مدارس محافظات الجمهورية، حيث تم إعطاؤهم أقراص البندازول عن طريق مضغ قرص واحد من العقار، لافتا إلى أنه عقار آمن وفعال ضد الديدان المعوية "الإسكارس والأكسيمورس" ولا توجد له آثار جانبية .

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