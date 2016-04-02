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توقف حركة المرور أعلى المحور بعد تصادم 3 سيارات أمام المتجه لـ6 أكتوبر

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توقف حركة المرور أعلى المحور بعد تصادم 3 سيارات أمام المتجه لـ6 أكتوبر توقف حركة المرور أعلى المحور بعد تصادم 3 سيارات أمام المتجه لـ6 أكتوبر
ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات، بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور أمام المتجه من ميدان لبنان وفى طريقه إلى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المرور إلى المكان، حيث يتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة، حادث تصادم أعلى المحور، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة الحطام.


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