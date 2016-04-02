توقف حركة المرور أعلى المحور بعد تصادم 3 سيارات أمام المتجه لـ6 أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات، بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور أمام المتجه من ميدان لبنان وفى طريقه إلى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المرور إلى المكان، حيث يتم سحب الكثافات أعلى الطريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إصابة شخصين فى اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لمطلع كوبرى أكتوبر
>http://www.youm7.com/story/2016/4/2/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%A8/2656896
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة، حادث تصادم أعلى المحور، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة الحطام.
>إصابة شخصين فى اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لمطلع كوبرى أكتوبر
>http://www.youm7.com/story/2016/4/2/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%A8/2656896