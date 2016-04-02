تأييد حبس سمير زاهر 6 أشهر لإصداره شيكات بدون رصيد

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة،اليوم السبت، بتأييد حبس رئيس اتحاد الكرة الأسبق، سمير زاهر، 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، لأحد معارض السيارات الكبرى.

عقدت الجلسة في القضيتين المقيدتين برقمي 8851 لسنة 2015، و8852 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وعضوية المستشارين أحمد بهجت، وإسلام العبودي، وأمانة سر معتز الخولي.

ومن المقرر أن يتقدم دفاع سمير زاهر خلال 10 أيام بمعارضة استئنافية على قرار حبسه لصدور الحكم غيابيًا.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة، قد قضت بحبس سمير زكريا زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، 3 أشهر وكفالة خمسمائة جنيه عن كل قضية، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لأحد معارض السيارات الكبرى.