في_الكلاسيكو - تعرف على موعد المباراة.. والقنوات الناقلة والمعلقين

تزداد شاشات التليفزيون شعبية حين تنقل بثها شعاري برشلونة وريال مدريد مجتمعين.

مباراة ينتظرها ملايين الناس حول العالم، وينتظرون أن توفي بوعودها التي تعودوا عليها من إثارة وتشويق، وفي وطننا العربي لا يختلق الأمر.

برشلونة يستضيف ريال مدريد مساء اليوم السبت، في كلاسيكو تخطى حدود إسبانيا ليطلق عليه "كلاسيكو الأرض"، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مصر، فيما ستكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لها.

وسيتسنى للمشاهدين العرب أن يتابعون اللقاء عبر قنوات “BeIn Sport 1” و”BeIn Sport 3” بتعليق عربي للثلاثي فهد العتيبي الذي سيعلق من ملعب المباراة، ورؤوف خليف وعلي محمد علي من الاستوديو.

أما لهواة التعليق الأجنبي، فستذاع المباراة على قناتي “BeIn Sport 15” و”BeIn Sport 2” بتعليق فرنساوي، وقناة “BeIn Sport 12” بتعليق إنجليزي.

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