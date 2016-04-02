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جيرارد: روني يستحق مزيد من الاحترام

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جيرارد: روني يستحق مزيد من الاحترام جيرارد: روني يستحق مزيد من الاحترام

أبدى ستيفين جيرارد قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق استيائه مما يتعرض له واين روني نجم مانشستر يونايتد من انتقادات يرى أنه لا يستحقها.

بعض التقارير الصحفية في إنجلترا طالبت بعدم استدعاء واين روني في قائمة لليورو المقبلة في صيف 2016.

وعن ذلك قال جيرارد في مقال له على صحيفة "تيليجراف": "أتفق مع من يقول بأن مستوى واين روني متراجع مع مانشستر يونايتد في الأونة الأخيرة، وأظن أنه نفسه يتفق في ذلك".

وأضاف "لكنه مازال لاعب من طراز رفيع، ومازال هو ذلك اللاعب القادر على صنع الفارق في أي مباراة".

جيرارد أتبع "نحتاج روني في منتخب إنجلترا، وأعتقد أنه يستحق مزيد من الاحترام على مجهوداته التي قدمها في آخر 10 سنوات".

وأتم "حين تتحدث عن اللاعبين أصحاب التصنيف الأول من حيث المستوى الأول في العالم فلابد أن تذكر اسم روني، وأتعجب لماذا يريد البعض أن ينهون مسيتره مبكرا!".

ويعاني روني من إصابة أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة، ما دعا روي هودجسون للتلميح بأن اللاعب لا يضمن مكانه في تشكيل منتخب الأسود الثلاثة الأساسي.

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