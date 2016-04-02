صورة : اشترت له والدته حذاءً قديماً فاكتشف بداخله مفاجأة !

يومياً نسمع الكثير من القصص الغريبة ويصدقه البعض والأخر لا يصدقه ولكن اليوم نحن نسرد لكم قصة أو موقف غريب جداً وعجيب .

قامت الأم بشراء حذاء إلي إبنه في دولة لبنان من سوق البالة في مدينة طرابلس اللبنانية وهو حذاء قديم ومستعمل إشترته الأم إلي إبنه لكي تدخل السرور إليه .

ولكن ما وجده الشاب داخل هذا الحذاء جعل يوم هذا الولد يوم سعيد جداً حيث وجد داخل الحذاء على سبع ليرات ذهبية داخل الحذاء القديم .

حيث قامت الأم بشراء الحذاء مقابل 10 ألالف ليرة لبنانية من سوق يبيع الأشياء القديمة والمستوردة من بريطانيا ووجد الشاب إن الحذاء ضيق على قدمه فقام بفتح الحذاء لكي يقوم بإزالة حشوته الداخلية فوجد 7 ليرات ذهبية .

وتقدر الليرة الواحداة بحوالي 250 دولار أمريكي واحب هذا الشاب إن ينشر هذه القصة ويعرفه الجميع ولكن يريد إن يعرف الناس السبب وراء هذا من وجهة نظر الشاب .

أكد الشاب إن أمه يومياً تدعو له قائلة : ” اللهم ارزقه كم بدون تعب ولا شقى ” وهذا الدعاء هو الذي تقوم الأم بالدعاء إلي إبنه يومياً به .

ويؤكد الشاب إن رضا الأم على إبنه يأتي بالرزق والبركة والخير وأكد الشاب إن هذا المبلغ سيساعده على ترميم منزله .

فيجب على كل شخص مسلم العمل على طاعة الوالدين وإرضاءهم لأنه دعاء الام والأب له مفعول قوي جداً

شبكةعيونالإخبارية

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