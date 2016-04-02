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مشروب الموز على الريق مع أضافات أخرى تجعلك تخسر 7 كيلو أسبوعيا من وزنك

  • الصحة
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مشروب الموز على الريق مع أضافات أخرى تجعلك تخسر 7 كيلو أسبوعيا من وزنك مشروب الموز على الريق مع أضافات أخرى تجعلك تخسر 7 كيلو أسبوعيا من وزنك

الموز من الفاكهة الممنوعة فى النظام الغذائى للتخسيس ,فهو يساعد على زيادة الوزن ويفسد أى نظام غذائى يتبع الأشخاص لفقدان وزنهم .

ولكنه له معادله أخرى فهو من يتبعه فقط فى نظام يومى, يعمل على خفض الوزن بشكل كبير, فهو يحتوى على ألياف طبيعية تساعد الشخص على الشعور بالشبع .

ويعمل أيضا على حرق الموجودة بالجسم ,ويفتت دهون والإرداف وهذا المشروب وصفته طبيبة التغذية د/مها الجمل ,وتحدثت عن أهميته للتخسيس وتفتيت الدهون وذلك خلال أسبوع فقط .
مكونات المشروب :-

    حبة موز .
    حبتان من الفراولة .
    كوب ماء .
    ورق نعناع طازج .
    نصف ليمونة .

طريقة عمل المشروب :-

نحضر الخلاط ونضع به الماء ,والموز ,والفراولة,ويتم الضرب جيدا ,ونضيف الليمون يتم تصفية المشروب ,ونضع عليه أوراق النعناع ,ونتركه حتى يتجانس مع أوراق النعناعلفترة ربع ساعة ,وذلك ليتفاعل النعناع مع المشروب .

يتم شرب هذا المشروب يوميا على الريق ,ويتم الأفطار بعدها بساعة ويكون الفطار خفيف ,وذلك لمدة أسبوع وسوف تخسر 7 كيلو من وزنك خلال ذلك الأسبوع فقط .

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