أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

تفاصيل سقوط ” أم بسنت ” صاحبة اكبر شبكة دعارة في طنطا

Google+ Print
تفاصيل سقوط ” أم بسنت ” صاحبة اكبر شبكة دعارة في طنطا تفاصيل سقوط ” أم بسنت ” صاحبة اكبر شبكة دعارة في طنطا

تمكنت المباحث الجنائية برئاسة العميد إبراهيم عبد الغفار من القبض على صاحبة اكبر دعارة في محافظة الغربية لصاحبتها ” جليلة.م.ح ” والتى معروفة باسم ” ام بسنت ” حيث تلقى السيد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن محافظة الغربية اخطار من المباحث الجنائية يفيد انه تم القبض على سيدة ” ام بسنت ” 34 عام استغلت شقتها المقتة بشارع اللواء عادل الهرميل لاعمال منافية للاداب ولراغبي المتعة الحرام .
وبتقنين الاجرائات تم ضبط ثلاث رجال واربع سيدات داخل الشقة بالاضافه إلى مجموعه من الحبوب المخدرة ” الترامادول ” كان الغرض منها هو التعاطي وليس الاتاجر حيث تم القبض على

“جليلة “صاحبة الشقة الشهيرة بام بسنت 34 عام
    “عمر .ص” بالغ من العمر 18 عام
    ” علاء.ف ” بالغمنا لعمر 45 عام ويعمل سائق قطار بهيئة السكة الحديد
    “نجلاء .أ ” 36 عام ربة منزل وسبق اتهامها في اكثر من قضية اعتداء بالضرب
    ” دام .ا” ربة منزل بالغة 21 عام
    ” رحاب. ن ” بالغه من العمر 39 عام تعمل كربة منزل
    ” غادة . ر ” 22 سنه بدون عمل وابنة اخت المتهمه الاولى

فيما ار جميع المتعهمين بالتهم الموجه إليهم عدا المتهمه الاخيرة التى اقرت ان تواجدها في الشقة مصادفة لقدومها لزيارة خالتها ” جليلة ” ولا تعلماي شيئ عن طبيعة عمل خالتها .

تم تحرير محضر رقم 8821 جنايات ثان طنطا وحبس كافة المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل