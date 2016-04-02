تفاصيل سقوط ” أم بسنت ” صاحبة اكبر شبكة دعارة في طنطا

تمكنت المباحث الجنائية برئاسة العميد إبراهيم عبد الغفار من القبض على صاحبة اكبر شبكة دعارة في محافظة الغربية لصاحبتها ” جليلة.م.ح ” والتى معروفة باسم ” ام بسنت ” حيث تلقى السيد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن محافظة الغربية اخطار من المباحث الجنائية يفيد انه تم القبض على سيدة ” ام بسنت ” 34 عام استغلت شقتها المقتة بشارع اللواء عادل الهرميل لاعمال منافية للاداب ولراغبي المتعة الحرام .
وبتقنين الاجرائات تم ضبط ثلاث رجال واربع سيدات داخل الشقة بالاضافه إلى مجموعه من الحبوب المخدرة ” الترامادول ” كان الغرض منها هو التعاطي وليس الاتاجر حيث تم القبض على
“جليلة “صاحبة الشقة الشهيرة بام بسنت 34 عام
“عمر .ص” بالغ من العمر 18 عام
” علاء.ف ” بالغمنا لعمر 45 عام ويعمل سائق قطار بهيئة السكة الحديد
“نجلاء .أ ” 36 عام ربة منزل وسبق اتهامها في اكثر من قضية اعتداء بالضرب
” دام .ا” ربة منزل بالغة 21 عام
” رحاب. ن ” بالغه من العمر 39 عام تعمل كربة منزل
” غادة . ر ” 22 سنه بدون عمل وابنة اخت المتهمه الاولى
فيما ار جميع المتعهمين بالتهم الموجه إليهم عدا المتهمه الاخيرة التى اقرت ان تواجدها في الشقة مصادفة لقدومها لزيارة خالتها ” جليلة ” ولا تعلماي شيئ عن طبيعة عمل خالتها .
تم تحرير محضر رقم 8821 جنايات ثان طنطا وحبس كافة المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق .إعلان - Ads إعلان - Ads