القوات الأفغانية تنوي القيام بعملية عسكرية كبرى في «نانكارهار»

قال المتحدث باسم إقليم نانكارهار في شرق أفغانستان، آية الله خوجياني، اليوم السبت، إن قوات الأمن الأفغانية بصدد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية – في نشرتها باللغة الإنجليزية – عن خوجياني قوله إن العملية ستبدأ قبل أن يبدأ المسلحون هجوم الربيع.

ويأتي الإعلان عن العملية وسط مخاوف من أن يصعد مسلحو طالبان أنشطتهم بعد فشل جهود مجموعة التنسيق الرباعية في استمالتهم إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة.

وكانت طالبان قد اشترطت انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان والإفراج عن كافة السجناء وشطب أعضائها من القوائم السوداء قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة.

> ومجموعة التنسيق الرباعية مكونة من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين.