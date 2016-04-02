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القبض على مهندس إخوانى فى أسوان لاتهامه بالتحريض على العنف

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القبض على مهندس إخوانى فى أسوان لاتهامه بالتحريض على العنف القبض على مهندس إخوانى فى أسوان لاتهامه بالتحريض على العنف
ألقت قوة أمنية اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى، القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمدينة أسوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بتمكن إدارة البحث الجنائي بأسوان، مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، وبعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "محمود .م " - 46 مهندس مقيم أسوان، وذلك لانتمائه لجماعة الإخوان، وسعيه للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم، للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة، بهدف إثارة الفوضى.

تحرر المحضر رقم 2259 لسنة 2016م إدارى قسم ثانى أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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