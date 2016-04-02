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بعد 3 سنوات من ضبطهما.. القفص يجمع حازم أبو إسماعيل والمتحدث باسم "حازمون"

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بعد 3 سنوات من ضبطهما.. القفص يجمع حازم أبو إسماعيل والمتحدث باسم "حازمون" بعد 3 سنوات من ضبطهما.. القفص يجمع حازم أبو إسماعيل والمتحدث باسم "حازمون"
شهد قفص معهد أمناء الشرطة بطرة أول لقاء يجمع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مع المتحدث السابق باسم حركة حازمون جمال صابر، وهى الحركة التى ساندت أبو إسماعيل فى حملته بانتخابات الرئاسة عام 2012، بعد مرور 3 سنوات من واقعة إلقاء القبض على جمال صابر، فى مارس من عام 2013، رغم أن المتهمين يحاكم كل منهما فى قضية مختلفة.

ويحاكم جمال صابر هو و ابناه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار يوسف عثمان، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم فى مارس من عام 2013، بتهمة الاشتراك فى أحداث شغب شبرا.

أما حازم صلاح أبو إسماعيل فيحاكم هو و17 آخرين اليوم بتهمة حصار محكمة مدينة نصر، أمام الدائرة 21 برئاسة المستشار سعيد الصياد، وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على حازم صلاح أبو إسماعيل فى يوليو من عام 2013 بتهمة التحريض على التظاهر.

جدير بالذكر أن حازم صلاح أبو إسماعيل حكم عليه بالحبس 7 سنوات، بتهمة تزوير جنسية والدته، وحصل على براءة فى واقعة سب ضابط شرطة.

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (1)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (2)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (3)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (4)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (5)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (6)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (7)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (8)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (9)

محاكمة حازم أبو إسماعيل قضية حصار محكمة مدينة نصر (10)


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