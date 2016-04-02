تأجيل محاكمة حازم أبو إسماعيل و17 آخرين بـ"حصار محكمة مدينة نصر" لـ12 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل أولى جلسات محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر خلال شهر ديسمبر من عام 2012، لجلسة 12 مايو المقبل، لحضور المتهم السادس عشر من محبسه، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الثالث بكفالة 1000 جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

فيما طالب دفاع المتهم الثالث إسماعيل الوشاحى، بإخلاء سبيل موكله كونه يعانى من مرض الكبد وبعض الامراض المزمنة، وأن موكله لم يكن هاربا.

كانت النيابة أسندت للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجباراهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.

حازم صلاح أبو إسماعيل بـ"حصار محكمة مدينة نصر": لا أعلم تفاصيل القضية