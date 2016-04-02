الابتعاد عن ممارسة النشاط الرياضى يؤدى لانخفاض القوى الإدراكية

أشارت دراسة علمية أجراها فريق من علماء الأعصاب الأمريكيين ونشرت فى المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية للأمراض العصبية والتى شملت 876 شخصا من الذين تعدوا الخامسة والستين من أعمارهم ويعيشون فى شمال مانهاتن أن الذين لا يمارسون أى نشاط رياضى وحتى قليل من النشاط لديهم انخفاض فى القوى الإدراكية والمعرفة بما يعادل 10 سنوات من الشيخوخة بالمقارنة مع الذين يمارسون النشاط الرياضى المعتدل.

وصرح هؤلاء الأشخاص عند سؤالهم عن عدد مرات ممارسة النشاط خلال الأسبوعين الماضيين ثم خلال 7 سنوات ماضية ثم 5 سنوات وتم إجراء الاختبارات اللازمة من خلال هذه المعلومات للكشف عن قوة الإدراك والمعرفة وأشعة على المخ لمعرفة مدى علاقة النشاط الرياضى بالحالة الصحية للمخ.

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