أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الابتعاد عن ممارسة النشاط الرياضى يؤدى لانخفاض القوى الإدراكية

Google+ Print
الابتعاد عن ممارسة النشاط الرياضى يؤدى لانخفاض القوى الإدراكية الابتعاد عن ممارسة النشاط الرياضى يؤدى لانخفاض القوى الإدراكية
أشارت دراسة علمية أجراها فريق من علماء الأعصاب الأمريكيين ونشرت فى المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية للأمراض العصبية والتى شملت 876 شخصا من الذين تعدوا الخامسة والستين من أعمارهم ويعيشون فى شمال مانهاتن أن الذين لا يمارسون أى نشاط رياضى وحتى قليل من النشاط لديهم انخفاض فى القوى الإدراكية والمعرفة بما يعادل 10 سنوات من الشيخوخة بالمقارنة مع الذين يمارسون النشاط الرياضى المعتدل.

وصرح هؤلاء الأشخاص عند سؤالهم عن عدد مرات ممارسة النشاط خلال الأسبوعين الماضيين ثم خلال 7 سنوات ماضية ثم 5 سنوات وتم إجراء الاختبارات اللازمة من خلال هذه المعلومات للكشف عن قوة الإدراك والمعرفة وأشعة على المخ لمعرفة مدى علاقة النشاط الرياضى بالحالة الصحية للمخ.


>- العصبية والغضب والانفعال أمراض نفسية عصرية.. تعرف على طرق تجنبها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365