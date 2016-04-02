تعليم أسيوط تحصد المركز الأول على الجمهورية بمسابقة أعياد الطفولة

حصدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، المركز الأول على مستوى الجمهورية، كأحسن صوت غنائى في التربية الموسيقية بمسابقة أعياد الطفولة، والتى أجريت فى الفترة من 22 إلى 24 مارس الماضى بمقر الاتحادات الطلابية بالعجوزة.

وكرم عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الطالبتين "فيرونكا شنودة" الطالبة بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة السلام المتطورة، والطالبة رنده نادى شاكر طالبة بالصف الثانى الثانوى بذات المدرسة لفوزها كذلك بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أجمل صوت للطلاب الوافدين ومينا صفوت معلم التربية الموسيقية بالمدرسة والمشرف عليهما.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بهذا الفور مشيدًا بدور الأنشطة التربوية بالمدارس لأنها تساهم فى إكساب الطلاب بعض القدرات العقلية، واتباع الأسلوب العلمى فى التفكير، وتنمية المهارات العملية، ما يساعدهم على مواجهة المواقف الجديدة، والتعامل معها بطريقة صحيحة.

وأوضحت إيفلين شنودة نصيف موجه عام التربية الموسيقية، أن الطالبة فروينكا شاركت بأغنية عن مصر أما الطالبة فرونيكا شاركت بأغنية تتحدث عن التراث الشعبى الأردنى موطنها الأصلى، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت شيك للفائزين، سيتم صرفه فى صوررة شهادات استثمار، طبقا لتعليمات الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة.

وفى سياق آخر، فازت مدرسة التحرير بأسيوط بالمركز الأول فى مسابقة الوعى المرورى على مستوى المحافظة، بينما حصدت مدرسة فتحى أمين طنطاوى الرسمية للغات بإدارة صدفا التعليمية بالمركز الثانى، بينما حصلت مدرسة محمد الحمام بإدارة أبنوب التعليمية على المركز الثالث.

وكرم عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الفائزين فى المسابقة، بحضور صلاح فتحى وكيل المديرية ونبيهة على محمد موجه عام رياض الأطفال، والموجه الأول حنان أحمد ناجى متمنيًا للجميع التوفيق.

وأكد وكيل الوزارة خلال التكريم على ضرورة تشجيع الأطفال بمرحلة رياض الأطفال على غرس القواعد والآداب المرورية حتى يعتاد الأطفال على ممارسة القواعد المرورية بشكل سليم، خاصة وأن منهج رياض الأطفال يحتوى على ممارسة القواعد المرورية والتعرف على مفاهيم الأمن والسلامة.

وأوضحت فاتن فوزى مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية، أن مسابقة الوعى المرورى يتم تنفيذها لمرحلة رياض الأطفال كل عام بكل روضة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة لا بد أن تشمل الواقع الحقيقى للشارع بكل ما يحتوى عليه من طرق وأرصفه ومبان وإشارات مرور ضوئية وجسور، ومراكز شرطة وحافلات مدارس ومناطق ترفيهية

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