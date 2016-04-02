زلزال بقوة 6.2 يضرب ألاسكا

ضرب زلزال تبلغ قوته 6.2 درجات منطقة نائية في جنوب غرب ألاسكا فجر اليوم السبت، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للجيولوجيا.

وقال المركز المتخصص برصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 5:50 بتوقيت غرينتش من يوم السبت، على بعد حوالى 654 كلم جنوب غرب إنكوريج و100 كيلومتر شمال شرق بلدة شينييك ليك في ألاسكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر المركز الوطني للتحذير من تسونامي أنه لن يصدر أي تحذير بشأن مد بحري بعد الزلزال، موضحاً أنه “من غير المتوقع حدوث تسونامي بسبب هذا الزلزال”.

وأفاد مركز رصد الزلازل في ألاسكا أن الهزة وقعت على عمق حوالى 93 كلم عن سطح الأرض.

يشار إلى أن المنطقة تقع في قوس الوشيان الذي يشكل جزءاً من حزام النار، حيث تنشط الزلازل في المحيط الهادئ، ويمتد حوالى ثلاثة آلاف كيلومتر من خليج ألاسكا إلى شبه جزيرة كامشاتكا الروسية.