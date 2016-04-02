أعلن نادي الزمالك وفاة نبيل نصير نجمه السابق صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

أسطورة الزمالك السابقة وصاحب الـ 77 عاما كان يعاني مشاكل صحيفة في أيامه الأخيرة، إلى أن فارق الحياة صباح اليوم.

وستقام جنازة الراحل من مسجد الحمدية الشاذلية المجاور للنادي، فيما سيدفن في مسقط رأسه بالمنوفية.

وكان "ضابط الإيقاع" كما اشتهر بين جمهور الزمالك، من مواليد 11 أكتوبر 1938، ولعب للفريق الأول للفريق الأبيض منذ 1958 وحتى 1967 إذ اعتزل كرة القدم بسبب النكسة.

وشارك نبيل نصير مع منتخب مصر الوحيد في دورة روما الأوليمبية عام 1960، كما سجل في مرمى منتخب البرازيل بمباراة ودية عام 1961 في مباراة خاضها المنتخب القومي أمام راقصو السابما في الإسكندرية بعد فوزهم بكأس العالم بقيادة بيليه وجارينشيا.