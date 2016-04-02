دراسة أمريكية: لقاح الأنفلونزا الموسمية يحمى الحوامل ويقلل فرص وفاة الجنين

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأمهات الحوامل اللاتى يحصلن على لقاح الأنفلونزا الموسمية أقل عرضة لولادة جنين ميت من أولئك اللاتى لم يحصلن على التلقيح.

ووجد الباحثون عبر الدراسة التى نشرت فى مجلة الأمراض المعدية السريرية الأمريكية، أن الأمهات الحوامل اللاتى حصلن على الأنفلونزا الموسمية أقل عرضة لولادة جنين ميت بنسبة 51?.

وفى الولايات المتحدة، حوالى 1? من جميع حالات الحمل تعانين من ولادة جنين ميت، وذلك بمعدل 24000 طفل كل عام.

وأشار الباحثون إلى أن العديد من حالات الإجهاض غير واضحة، منها العيوب الخلقية، ومشاكل وراثية، ومشاكل مع المشيمة أو الحبل السرى وبعض الظروف الطبية فى الأم يمكن أن تلعب دورا فى ذلك.

وأكد الباحثون أن الأمهات الحوامل فوق سن الــ35 عاماً، اللاتى يدخنَّ خلال فترة الحمل، ويعانين من السمنة، وعانين من خسارة الحمل سابقاً هن أيضا أكثر عرضة لولادة جنين ميت.

وتشير النتائج إلى أن لقاح الأنفلونزا آمن للنساء الحوامل، حيث توصى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) جميع الأفراد الأكبر من 6 أشهر، فى ذلك النساء الحوامل، بالحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا كل عام.

وأضاف الباحثون أن النساء الحوامل يتعرضن لخطر مضاعفات الأنفلونزا، بما فى ذلك الالتهاب الرئوى، والتهاب الشعب الهوائية، والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الأذن، كما أنها قد تكون عرضة للولادة المبكرة ووفاة الجنين.

ونشرت الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "هيلث داى نيوز".

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