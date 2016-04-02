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ذكريات كارول سماحة تشعل حماس جمهورها

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ذكريات كارول سماحة تشعل حماس جمهورها ذكريات كارول سماحة تشعل حماس جمهورها

السبت 02-04-2016 14:13

بعد إطلاق الفنانة كارول سماحة أغنيتها ”روح فلّ” حصرياً عبر أنغامي وإحراز الأغنية المركز الأول في توب الأغاني العربية ونسبة إستماع ومشاهدة عالية للفيديو كليب ستصل قريباً إلى ال ٤ مليون، تكلل هذا النجاح بإطلاق الفنانة كارول  سماحة ألبومها الجديد بعنوان ”ذكرياتي” المؤلف من ١٤ أغنية، مما أشعل حماس جمهورها الكبير على أنغامي للاستماع إلى الأغاني الجديدة التي انتظروها بشوق لمدة سنتين.
يتألف الألبوم من ١٠ أغاني جديدة و ٤ أغاني سبق وأصدرتها الفنانة كارول سماحة وهي: سهرانين، سوا، روح فلّ، وتالا. تميّز الألبوم أيضاً بثلاثة أغاني من كلماتها وهي: لبنان، غيّرت مبادئي، وأنا سحراك.

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