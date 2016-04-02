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الخارجية الأمريكية تنفي حدوث تفامهم مع روسيا بشأن رحيل الأسد

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الخارجية الأمريكية تنفي حدوث تفامهم مع روسيا بشأن رحيل الأسد الخارجية الأمريكية تنفي حدوث تفامهم مع روسيا بشأن رحيل الأسد

بشار الأسد

نفت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير تحدثت عن وجود تفاهم بين واشنطن وموسكو بشأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى بلد آخر في مرحلة غير محددة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية – في تصريحات أوردها راديو “سوا” الأمريكي ونفلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت – عدم صحة هذه التقارير وقال “إنها عارية تماما من الصحة”.

وشددت على أن موقف بلادها من الأسد لم يتغير – والذي يتمثل في ضرورة إبعاده عن السلطة – ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القرارات المتعلقة بكيفية تحقيق ذلك ستحددها المفاوضات السياسية التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.

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