دراسة أسترالية: تناول تفاحة يوميا يحد من الأمراض المسببة للوفاة

واصلت الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لفاكهة التفاح، وأشارت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أستراليا الغربية إلى أن تناول تفاحة يوميا يحد من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة ويقلل نظريا من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 35%.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء تجارب على 1456 سيدة تتراوح أعمارهن بين 70 و85 عاما، واستمرت لمدة 15 عاما، وكشف القائمون على الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن قشر التفاح يحتوى على تركيزات عالية من مركبات الفلافونويد التى تكافح الأمراض، وتحمى الخلايا من التلف، وتساعد على التمتع بوزن صحى وفقدان الوزن الزائد.

وأوضح الباحثون أن التفاح يحتوى أيضا على الألياف الطبيعية، والتى تساعد على استرخاء الشرايين وتخفض الكولسترول بالدم وتنظم الضغط، بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بالسرطان، هذا بخلاف احتواء الفاكهة الشهيرة على تركيزات عالية من الماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ج". وأضاف الباحثون أن تناول 100 جرام فقط من التفاح يوميا يساهم فى تمتعك بكل هذه الفوائد الصحية.

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