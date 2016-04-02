الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لتطوير منطقة أطفيح الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومجموعة شركات "Essential Building Group" الإسبانية، لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير منطقة أطفيح الجديدة، وإنشاء مجمع صناعات الرخام.

وقال الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان فى تصريحات صحفية له اليوم: إن المشروع يهدف إلى تطوير المنطقة، وتحويلها إلى مركز تنموى إقليمى يساهم بشكل أساسى فى تحقيق التنمية المجتمعية والحضارية والاقتصادية المستهدفة، وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وأنشطة لوجيستية وخدمية، بالإضافة إلى المناطق السكنية والإدارية، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر فرص العمل للشباب من أهالى مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها بشكل خاص، ومن محافظة الجيزة بوجه عام.

وأضاف: ستقوم الشركة الأسبانية بتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وكذلك أعمال المرحلة الأولى من المنطقة المجمعة لصناعات الرخام "مدينة الرخام"، والتى تستفيد من الموقع المتميز لمنطقة أطفيح الجديدة، ووقوعها على الطرق الإقليمية الرابطة بين مصادر الرخام فى الصعيد جنوباً وجبل الجلالة شرقاً وبين مناطق التوزيع فى أنحاء الجمهورية باستغلال الطريق الدائرى الإقليمى، بالإضافة إلى سهولة اتصال الموقع بموانىء التصدير بالبحر الأحمر بواسطة طريق الكريمات - الزعفرانة.

وأشار إلى أن مشروع "مدينة الرخام" سيعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المصرية والأجنبية الموجهة لصناعات الرخام، من خلال توفير مخطط عام حضارى وعصرى يلبى كافة احتياجات المستثمرين والمطورين الصناعيين، حيث سيتم توفير كافة الأماكن اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم (مناطق المصانع – مناطق الورش)، بالإضافة إلى العناصر الخدمية والإدارية المطلوبة مثل منطقة معارض الرخام، ومنطقة خدمات رجال الأعمال والبنوك، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب لتأهيل شباب الحرفيين وآخر لبحوث تطوير صناعات الرخام.

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