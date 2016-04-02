القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية قبل التشاجر فى المطرية

نجح رجال مباحث المطرية من القبض على 4 عاطلين بمنطقة المطرية، وبحوزتهم 4 أسلحة نارية، وذخيرة، واعترفوا أنهم كانوا يجهزون الأسلحة بقصد التشاجر مع آخرين من عائلة أخرى، بسبب خلافات حول الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات مفادها حيازة كل من "شحتة ع ع" 40 سنة، عاطل، و"هشام ص م" 33 سنة، عاطل، و"محمد س م" 19 سنة، عاطل، و"جمال س م" 24 سنة، عاطل، لأسلحة نارية بدون ترخيص بقصد التشاجر مع آخرين.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم 4 أسلحة نارية عبارة عن "4 فرد خرطوش عيار 12مم، و57 طلقة من ذات العيار"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر مع أخرين من عائلة الدوابشة بسبب خلافات حول الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2829 لسنة 2015 م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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