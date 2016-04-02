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اليوم.. «بيت السناري» يحتفي بالأطفال في إحتفالات يوم اليتيم

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اليوم.. «بيت السناري» يحتفي بالأطفال في إحتفالات يوم اليتيم اليوم.. «بيت السناري» يحتفي بالأطفال في إحتفالات يوم اليتيم

 

 

مراسل ONA

ينظم «بيت السنارى» الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، إحتفالا بيوم اليتيم العربى تحت عنوان «ارسم بسمة».

ويشمل اليوم مجموعة من الورش متمثلة فى ورشة الطباعة (العقد والربط) ، والتى تهدف إلى تعليم التلوين بخامات مختلفة وخلط الألوان وعمل تكوين فنى عن طريق طباعة العقد والربط، وورشة الخزف التى تهدف إلى تعريف المشترك بالطين الأسوانى وتقنيات العمل عليها، وورشة إعادة التدوير والتى تهدف إلى تعليم الطفل معنى إعادة التدوير وكيفية عمل قطعة فنية باستخدام أية مواد آمنة متاحة فى المنزل مثل الأسلاك والأشرطة، ويختتم اليوم بحفل ترفيهى للأطفال يشتمل على عروض سحرية والرسم على الوجوه وبعض الفقرات المختلفة من فقرة أراجوز وشخصيات كارتونية.

ويشارك معهم مجموعة من الجمعيات الخيرية المختلفة بهدف إدخال الفرحة والسعادة فى قلوب الأطفال .

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