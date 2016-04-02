إنتظام حركة الطيران بمطار القاهرة بإستثناء «رحلة بروكسل»

مراسل- ONA:

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت ، إنتظامًا فى حركة إقلاع الطائرات المتجهة إلي المطارات الأوروبية والعربية، وفقا لجدول التشغيل المقرر لها بإستثناء «رحلة بروكسل».

وأوضح مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن الطائرات المتجهة إلي «لندن وإسطنبول وبيروت»، أقلعت في موعدها المحدد، كما أقلعت الرحلات المتجهة إلي «المدينة والرياض الدمام ودبي وعمان وينبع وجدة والكويت» فى مواعيدها المقررة ولم تشهد أى تأخيرات .

وأكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن إغلاق مطار بروكسل ، اليوم السبت وغداً الأحد، لإستكمال باقي أعمال الإصلاح به، حيث تم إلغاء رحلتي مصر للطيران خلال هذين اليومين فقط وفقًا لجدول التشغيل.