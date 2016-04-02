تطعيم الإنفلونزا مثالي لحماية الأطفال والمسنين

تتزايد إصابات الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي العلوي بنسبة 25 % خلال أشهر الشتاء مقارنة بالنسب المسجلة في فصول السنة الأخرى؛ بحسب الأطباء، ما يتطلب تكثيف إجراءات الوقاية للحد من إصابات ألإنفلونزا، ومن بين تلك الإجراءات إعطاء التطعيم الخاص بالإنفلونزا لجميع الأشخاص، وهو ما يستوجب تغطيته مادياً في التأمين الصحي لتشجيع الجمهور على أخذه، بحسب ما يرى الأطباء والجمهور. يشار إلى أن تطعيم الإنفلونزا غير مغطى بالضمان الصحي للمواطنين والوافدين على حد سواء.

الدكتورة هالة الهجرسي استشارية طب الأطفال في مستشفى برجيل بأبوظبي، أكدت أهمية تغطية تطعيم الإنفلونزا في الضمان الصحي باعتباره مرضا معديا، ولحماية أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن التطعيم مفيد جدا لمنع حدوث إصابات الإنفلونزا الموسمية خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة.

تقليل

وقالت إن عدداً من المرضى يصرفون النظر عن هذا التطعيم المهم ـ الذي يعد إجباريا في الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية ـ عندما يعلمون أن سعر التطعيم 140 درهماً، وهو يؤخذ في المرة الأولى على جرعتين بينهما شهر بمجموع 280 درهماً، ثم بعد ذلك يأخذ مرة واحدة كل عام، مشيرة إلى أن التطعيمات الإجبارية في جدول التطعيمات أغلى بكثير من تطعيم الإنفلونزا وجميعها يعطى بالمجان. وشددت الدكتورة الهجرسي على ضرورة تطعيم الأطفال بشكل خاص لمن هم فوق الستة أشهر والالتزام بتجديد الطعم كل عام، مؤكدة أن التطعيم يقلل كثيرا من الإصابة بالإنفلونزا الشديدة، إلا أنه لا يقي من نزلات البرد العادية.

فيروسات

ويعد الإنفلونزا مرضا معديا يصيب الجهاز التنفسي نتيجة للإصابة بفيروسات الإنفلونزا، وتتراوح الإصابة بين الخفيفة والحادة وقد تؤدي الإنفلونزا أحيانا إلى الوفاة، وإن الطريقة المثلى للوقاية هي أخذ اللقاح سنويا ويحتوي لقاح للإنفلونزا الموسمية على ثلاثة أنواع من فيروسات الإنفلونزا: نوع إنفلونزا أيه H3N2، نوع من سلالة H1N1 وهو فيروس (موسمي)، وسلالة فيروس الإنفلونزا «بي».

وينصح الأطباء بتجنب الأماكن المزدحمة قليلة التهوية بالذات من قبل المسنين والذين يعانون من الأمراض المزمنة، وكذلك الأطباء والكادر الطبي الفني والتمريضي الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، والتركيز على تناول طعام متوازن وممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث يساعد ذلك في رفع مستوى مناعة الجسم من الأمراض العامة.

شركات

من جانبه؛ قال الدكتور رامي عبد اللطيف الطيب بمستشفى الوطني بأبوظبي إن الحصول على الطعم الواقي من الإنفلونزا العادية يعد أمرا ضروريا لبعض الفئات، خاصة في مثل هذا الوقت من العام، للحد من شدة الإصابة في حال حدوثها، لا سيما وأن الطعم يعطي مناعة تستمر 6 شهور بدءاً من الأسبوع الأول من الحصول عليه مع الأخذ في الاعتبار أن لقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه من قبل الشركات العالمية المتخصصة سنويا، نظرا لأن فيروسات الإنفلونزا تغيّر تركيبها الكيميائي باستمرار، وهذا ما يفسر تغير اللقاح سنويا ليتناسب مع التغيير الذي يحدث للفيروس.

وأضاف أن الحصول على التطعيم الواقي من الإنفلونزا العادية لا يمنع الإصابة بنزلات البرد، ولكن يساعد في تحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس المسبب للإنفلونزا، وبالتالي يمكن أن يقلل من نسبة الإصابة بمرض الإنفلونزا حتى وإن حدثت الإصابة تكون خفيفة لمن يحصل على التطعيم بالذات بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا العادية.

وترى الدكتورة عزة حسين أخصائية طب الأطفال في أبوظبي أنه ينبغي تطعيم الأطفال من 6 أشهر من العمر وكبار السن، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروسات الإنفلونزا، ويجب استشارة الطبيب قبل الحصول على التطعيم إذا كان لدى الطفل حساسية معينة خاصة من البيض أو إذا كان يعاني من مرض رئوي أو ارتفاع في درجة الحرارة، كما يجب تطعيم ممارسي الرعاية الصحية لأنهم قد يصبحون سببا في نقل العدوى إلى المراجعين والمرضى في أماكن الرعاية الصحية.

وأضافت أن بعض الناس أكثر عرضة لحدوث مضاعفات إن أصابتهم الإنفلونزا، لذلك ينبغي أن يتم تحصينهم في أقرب وقت ممكن ضد المرض، ومنهم كبار السن، ممن هم فوق 65 عاما، والأطفال، وضعيفو المناعة، وكذلك الأشخاص (كباراً وصغاراً) ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والربو وأمراض القلب.

تجربة

عبد الله إمام؛ أحد الأشخاص الذين جربوا التطعيم، أشار إلى أنه أخذه عندما سافر للحج قبل عامين، مؤكدا أنه مفيد جدا في موسم الحج، نظرا لاحتمال الإصابة بالأمراض التنفسية المعدية، والحمد لله لم أصب بأية أمراض خلال الحج.

هيئة الصحة في أبوظبي تؤكد أن هناك نوعين من لقاح الإنفلونزا: الأول لقاح عن طريق الحقن وهو يحتوي على فيروس معطل (inactivated vaccine) يعطى للأشخاص من 6 أشهر فما فوق بمن فيهم الأشخاص البالغون باستثناء النساء الحوامل، والثاني لقاح الإنفلونزا عن طريق الرذاذ في الأنف ويعطى للأعمار من عامين إلى 49 سنة ولا يعطى للنساء الحوامل.

90 %

لقاح الإنفلونزا هو عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجساماً مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان. ويحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة، وتتغير هذه اللقاحات تبعاً لتغير الفيروسات المتوقع انتشارها سنوياً، وينصح بأخذ التطعيم سنوياً لضمان استمرار المناعة التي تصل إلى حد 90 %، وفي الحالات التي تحصل بها الإصابة بالإنفلونزا بعد التطعيم تكون الأعراض أخف وأقل حدة.