(طرق دبي): انجاز 30% من مشروع الطرق الموازية في (جودلفين)

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن إنجاز 30% من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة (جودولفين)، وتوقع الانتهاء من تنفيذ الجسرين فوق قناة دبي المائية في نهاية شهر أغسطس المقبل، فيما سيتم الانتهاء من كافة الأعمال في المشروع في الربع الاخير من عام 2017.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لموقع المشروع، برفقة المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين في المؤسسة والشركة المنفذة للمشروع.

وقال الطاير: يشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 578 مليون درهم انشاء جسر علوي بطول ثلاثة كيلومترات ونصف كيلومتر، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويمر الجسر فوق قناة دبي المائية، ويزداد عدد المسارات إلى خمسة مسارات في كل اتجاه فوق منطقة اسطبلات جودلفين وفوق شارع الميدان حتى منطقة القوز الصناعية، كما يتضمن المشروع تحسين التقاطع القائم حالياً بين شارعي الميدان والخيل حيث سيتم انشاء جسور علوية لتأمين حركة الالتفاف الى اليسار لحل مشكلة التداخل الحالي في الحركة المرورية، الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة الازدحام في التقاطع خلال ساعات الذروة، ويشمل المشروع كذلك انشاء جسر بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه الشارقة إلى طريق الأصايل وحتى تقاطعه مع شارع عود ميثاء وتوفيرمداخل و مخارج مباشرة كذلك لمشروع "ميدان" التطويري كما يشمل اعمال تطوير وتحويل خدمات البنية التحتية في المنطقة بالإضافة الى اعمال الانارة واللوحات الارشادية.

وأكد مطر الطاير أن مشروع الطرق الموازية يعد من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة حالياً لحل مشكلة الازدحام على شارع الشيخ زايد، حيث تم استحداث هذا المحور الذي يبدأ من شارع الشيخ راشد شمالاً وينتهي عند مدخل إمارة ابوظبي بطوله 108 كيلومترات، ويتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على جسور وتقاطعات مسطحة عند تقاطعات الطرق الموازية مع الطرق المتعامدة عليها بطول 42 كيلومتراً، ويمثل هذا المشروع محور مساند لشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وسيسهم المشروع عند اكتمال جميع مراحله في تسهيل وتحسين الحركة المرورية في المنطقة المحاذية لشارع الشيخ زايد شرقاً.

وأضاف: انجزت الهيئة خلال الفترة الماضية عدد من مراحل مشروع الطرق الموازية الشرقي والغربي، وأهمها الجزء من شارع عود ميثاء وحتى منطقة الخليج التجاري بطول خمسة كيلومترات، والجزء من طريق الميدان وحتى شارع حصة بطول 12 كيلومتراً، وكذلك الجزء من شارع حصة وحتى شارع قرن السبخة بطول سبعة كيلومترات، والجزء من شارع اليلايس وحتى مطار آل مكتوم بطول قرابة 11 كيلومتراً.