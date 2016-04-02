MBC تحسم: هذا مصير أحلام في "أراب أيدول" ونجوى وناصر في "أرابز غوت تالنت"

يوما بعد يوم، تنتشر أخبار جديدة، وشائعات جديدة حول برامج MBC الفنية الخاصة بالهواة، كما حول النجوم المشاركين كأعضاء لجان تحكيم فيها.

ولكن في اليومين الأخيرين كثرت الأخبار والشائعات التي طالت برنامج "آراب أيدول" الذي إقترب موعد عرضه، حيث قيل أنه تم إستبدال الفنانة الإمارتية أحلام بالفنانة الكويتية نوال، التي ستحل مكانها في البرنامج، مع الإشارة إلى أنّ هذا الخبر تم تداوله أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وتم نفيه أكثر من مرة، حتى أن الفنانة نوال الكويتية نفسها تحدثت عن هذا الأمر في إحدى إطلالتها التلفزيونية، كما على صفحات الجرائد وقالت "هذا الكلام غير صحيح. ليس لديهم شيء يتكلمون عنه فطرحوا اسمي للتداول به".

إلى ذلك، إنتشر بالأمس خبر نسب الى الفنانة أحلام، ونشر على أحد المواقع الإلكترونية، يشير إلى إنتقال برنامج "آراب أيدول" إلى عمان من أجلها.

ووفق ما نسب إلى أحلام، فإنها قالت "أحب لبنان كثيراً، لكن المواطنين الخليجيين ممنوعون الآن من دخول لبنان بسبب تحذيرات بلداننا، وفي السابق كانوا يحذروننا من المجيء إلى لبنان، وكنت أقول لهم كأنكم تمنعوني من دخول بلدي الإمارات".

كما أضافت أحلام "ولأنني لا أستطيع الحضور حالياً إلى لبنان، لأجلي نقلوا أراب أيدول إلى عمان، وكنت أتمنى أن يبقى الستديو في لبنان".

إلى برنامج "آراب آيدول" كان لبرنامج "آراب غوت تالانت" حصة في الأخبار والشائعات التي تم تداولها بكثرة خلال الأسبوع الماضي، حيث تردد أنّ الفنانة نجوى كرم، طالبت إدارة البرنامج بزيادة أجرها من أجل المشاركة في الموسم الجديد من البرنامج، ولكن الإدارة رفضت طلبها، وتمت الإستعانة بزميلها في لجنة التحكيم علي جابر لإقناعها بالعدول عن موقفها، وحثها على العودة إلى البرنامج. كما طالت الأخبار أيضاً زميلها السعودي ناصر القصبي الذي قبل أنه ينوي هو أيضاً مغادرة البرنامج .

فما حقيقة كل تلك الأخبار، وهل هي مجرد شائعات يتم تداولها بين فترة وأخرى، في محاولة لاستغلال اسماء بعض النجوم المشاركين فيها، لحث القراء على متابعة أخبار بعض المواقع الإلكترونية؟

في دردشة لـ "سيدتي نت" معها، نفت نادين طربيه مديرة العلاقات الإنتاجية في MBC ما يقال عن إستبدال الفنانة الفنانة الإماراتية أحلام بالفنانة الكويتية نوال، وأوضحت "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وهنا اريد أن أتساءل هل بعض الصحافيين على إطلاع على معلومات لها علاقة ببرامج MBC أكثر منا؟ ومن أين يأتون بمثل هذه الأخبار؟".

وتابعت "أحلام مستمرة في الموسم الجديد من "آراب آيدول".

في المقابل نفت نادين الكلام الذي قيل أنه صدر عن لسان أحلام التي قالت أنه تم نقل برنامج "آراب أيدول" الى عمان من أجلها، وانه تقرر تصوير البرنامج هناك، مؤكدة "لا شيء تغيّر، و كل شيء لا يزال كما هو عليه، ويتم تنفيذ البرنامج وفق الخطة المرسومة له. هناك جدول معين تم تعميمه على الجميع ويعمل حالياً على تطبيقه".

أما عن الخبر الذي يتعلق بتهديد نجوى كرم بالإنسحاب من برنامج "آراب غوت تالنت"، إذا لم يتم رفع أجرها، وقرار ناصر القصبي بعدم المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، ردّت نادين" هذا الكلام غير عارٍ عن الصحة، ونجوى لم تطلب لنفسها شيئا مادياً. نجوى مستمرة في البرنامج، وكذلك ناصر القصبي وأحمد حلمي وعلي جابر. أعضاء لجنة تحكيم "آراب غوت تالانت"، هم أنفسهم، ولم يتغيروا أبداً وكلهم مستمرون في البرنامج".

MBC تحسم: هذا مصير أحلام في "أراب أيدول" ونجوى وناصر في "أرابز غوت تالنت"

يوما بعد يوم، تنتشر أخبار جديدة، وشائعات جديدة حول برامج MBCالفنية الخاصة بالهواة، كما حول النجوم المشاركين كأعضاء لجان تحكيم فيها.

ولكن في اليومين الأخيرين كثرت الأخبار والشائعات التي طالت برنامج "آراب أيدول" الذي إقترب موعد عرضه، حيث قيل أنه تم إستبدال الفنانة الإمارتية أحلام بالفنانة الكويتية نوال، التي ستحل مكانها في البرنامج، مع الإشارة إلى أنّ هذا الخبر تم تداوله أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وتم نفيه أكثر من مرة، حتى أن الفنانة نوال الكويتية نفسها تحدثت عن هذا الأمر في إحدى إطلالتها التلفزيونية، كما على صفحات الجرائد وقالت "هذا الكلام غير صحيح. ليس لديهم شيء يتكلمون عنه فطرحوا اسمي للتداول به".

إلى ذلك، إنتشر بالأمس خبر نسب الى الفنانة أحلام، ونشر على أحد المواقع الإلكترونية، يشير إلى إنتقال برنامج "آراب أيدول" إلى عمان من أجلها.

ووفق ما نسب إلى أحلام، فإنها قالت "أحب لبنان كثيراً، لكن المواطنين الخليجيين ممنوعون الآن من دخول لبنان بسبب تحذيرات بلداننا، وفي السابق كانوا يحذروننا من المجيء إلى لبنان، وكنت أقول لهم كأنكم تمنعوني من دخول بلدي الإمارات".

كما أضافت أحلام "ولأنني لا أستطيع الحضور حالياً إلى لبنان، لأجلي نقلوا أراب أيدول إلى عمان، وكنت أتمنى أن يبقى الستديو في لبنان".

إلى برنامج "آراب آيدول" كان لبرنامج "آراب غوت تالانت" حصة في الأخبار والشائعات التي تم تداولها بكثرة خلال الأسبوع الماضي، حيث تردد أنّ الفنانة نجوى كرم، طالبت إدارة البرنامج بزيادة أجرها من أجل المشاركة في الموسم الجديد من البرنامج، ولكن الإدارة رفضت طلبها، وتمت الإستعانة بزميلها في لجنة التحكيم علي جابر لإقناعها بالعدول عن موقفها، وحثها على العودة إلى البرنامج. كما طالت الأخبار أيضاً زميلها السعودي ناصر القصبي الذي قبل أنه ينوي هو أيضاً مغادرة البرنامج .

فما حقيقة كل تلك الأخبار، وهل هي مجرد شائعات يتم تداولها بين فترة وأخرى، في محاولة لاستغلال اسماء بعض النجوم المشاركين فيها، لحث القراء على متابعة أخبار بعض المواقع الإلكترونية؟

في دردشة لـ "سيدتي نت" معها، نفت نادين طربيه مديرة العلاقات الإنتاجية في MBC ما يقال عن إستبدال الفنانة الفنانة الإماراتية أحلام بالفنانة الكويتية نوال، وأوضحت "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وهنا اريد أن أتساءل هل بعض الصحافيين على إطلاع على معلومات لها علاقة ببرامج MBC أكثر منا؟ ومن أين يأتون بمثل هذه الأخبار؟".

وتابعت "أحلام مستمرة في الموسم الجديد من "آراب آيدول".

في المقابل نفت نادين الكلام الذي قيل أنه صدر عن لسان أحلام التي قالت أنه تم نقل برنامج "آراب أيدول" الى عمان من أجلها، وانه تقرر تصوير البرنامج هناك، مؤكدة "لا شيء تغيّر، و كل شيء لا يزال كما هو عليه، ويتم تنفيذ البرنامج وفق الخطة المرسومة له. هناك جدول معين تم تعميمه على الجميع ويعمل حالياً على تطبيقه".

أما عن الخبر الذي يتعلق بتهديد نجوى كرم بالإنسحاب من برنامج "آراب غوت تالنت"، إذا لم يتم رفع أجرها، وقرار ناصر القصبي بعدم المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، ردّت نادين" هذا الكلام غير عارٍ عن الصحة، ونجوى لم تطلب لنفسها شيئا مادياً. نجوى مستمرة في البرنامج، وكذلك ناصر القصبي وأحمد حلمي وعلي جابر. أعضاء لجنة تحكيم "آراب غوت تالانت"، هم أنفسهم، ولم يتغيروا أبداً وكلهم مستمرون في البرنامج".

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