النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي عن إصابات 9 أمناء شرطة في «أحداث المطرية»

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي مدير النيابة، تقرير الطب الشرعي حول إدعاء 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية إصابتهم على يد أطباء مستشفى المطرية العامة، علي خلفية مشاجرة بين عدد من الأمناء وأطباء مستشفيي المطرية العام.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل الأمناء التسعة بضمان وظيفتهم، بعد اعتدائهم على أطباء المستشفى

> وواجهت النيابة الأمناء باتهامات تشمل التعدي على موظفين عموميين ومنشأة عامة وسب وقذف وإهانة موظفين عموميين وحجز موظف عام بدون وجه حق وإشهار أسلحة وإرهاب المواطنين.

يذكر أن النائب العام أصدر قرارا باستدعاء 9 من أمناء شرطة المطرية للاستماع لأقوالهم في البلاغ المقدم من نقابة الأطباء ضدهم ويتهمهم بالتعدي على الأطباء.