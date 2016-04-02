أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي عن إصابات 9 أمناء شرطة في «أحداث المطرية»

Google+ Print
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي عن إصابات 9 أمناء شرطة في «أحداث المطرية» النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي عن إصابات 9 أمناء شرطة في «أحداث المطرية»

مستشفى المطرية (أرشيفية)

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي مدير النيابة، تقرير الطب الشرعي حول إدعاء 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية إصابتهم على يد أطباء مستشفى المطرية العامة، علي خلفية مشاجرة بين عدد من الأمناء وأطباء مستشفيي المطرية العام.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل الأمناء التسعة بضمان وظيفتهم، بعد اعتدائهم على أطباء المستشفى
> وواجهت النيابة الأمناء باتهامات تشمل التعدي على موظفين عموميين ومنشأة عامة وسب وقذف وإهانة موظفين عموميين وحجز موظف عام بدون وجه حق وإشهار أسلحة وإرهاب المواطنين.

يذكر أن النائب العام أصدر قرارا باستدعاء 9 من أمناء شرطة المطرية للاستماع لأقوالهم في البلاغ المقدم من نقابة الأطباء ضدهم ويتهمهم بالتعدي على الأطباء.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا