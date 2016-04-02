إحالة طبيب مستشفى بدمياط للتحقيق استخدم الحبر السرى فى التوقيع بالدفاتر

ابتكر طبيب بمستشفى الأمراض المتوطنة بدمياط حيلة جديدة لـ"التزويغ" من العمل، وذلك من خلال استخدام حبر سرى للتوقيع فى دفتر الحضور والانصراف ثم إظهار التوقيع يوما بيوم.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد أحال واقعة استخدام طبيب الحبر السرى فى التوقيع للأيام التالية بمستشفى الأمراض المتوطنة إلى التحقيق العاجل، وذلك على إثر قيام لجان المتابعة بالتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف بالمستشفى.

وكانت قد وردت شكوى لمحافظ دمياط من أحد العاملين بالمستشفى متضمنة استخدام أحد الأطباء الحبر السرى للتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف، وبعرض نتيجة التقرير الذى أعدته لجان المتابعة على المحافظ، وقرر إحالة الواقعة للتحقيق العاجل بالشئون الصحية والعرض بالنتيجة.

بالصور.. مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة