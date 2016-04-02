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وفد من الكونجرس الأمريكى يزور منطقة الأهرامات الأثرية

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وفد من الكونجرس الأمريكى يزور منطقة الأهرامات الأثرية وفد من الكونجرس الأمريكى يزور منطقة الأهرامات الأثرية

قام وفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور ليندسى جراهام العضو عن ساوث كارولينا، الذى يزور حاليا، بزيارة تفقدية لمنطقة الأهرامات الأثرية .

وقال الحسين عبدالبصير مدير عام منطقة آثار الهرم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه تم استقبل أعضاء الوفد الأمريكى وزوجاتهم، وقاموا بتفقد الهرم الأكبر “خوفو” ومنطقة البانوراما الأثرية وأبو الهول، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية للمنطقة، حيث أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة وقدرة المصريين القدماء على بناء تلك الأهرامات .

وأضاف عبدالبصير أن عددا من ممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رافقوا أعضاء وفد الكونجرس الأمريكى لمتابعة مشروع المياه الجوفية لأبو الهول والذى تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الآثار، مشيرا إلى عمق علاقات التعاون الأثرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى الحفاظ على الآثار المصرية القديمة وحمايتها .

وكان وفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور ليندسى جراهام العضو عن ساوث كارولينا والذى يضم 6 أعضاء قد وصل إلى القاهرة مساء أمس فى زيارة رسمية يلتقى خلالها عددا من المسئولين لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة.

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