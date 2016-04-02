القبض على عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر بالوراق

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 5 آلاف قرص مخدر بالوراق، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد اتجار "محمد.م" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن النقيبان مصطفى علام وعمرو عطيتو معاونى مباحث قسم الوراق من ضبط المتهم وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة باتجاره بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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