أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بالتجمع الخامس

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بالتجمع الخامس القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بالتجمع الخامس
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على 3عاطلين، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادها، أن كلا من سليمان.ن عاطل (مسجل خطر) مخدرات والسابق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" و"محمد.س" والمحكوم عليه فى 2 قضية (تبديد، شيك) والمقضى فيهما بالحبس شهرين و"خالد.م" عاطل يزاولون نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لتجارتهم غير المشروعة، عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم م هـ أ 496 ماركة تويوتا "ملك وقيادة الثالث" وعثر بداخلها على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 50 جراما، وعدد 2 سلاح نارى (بندقية آلية وعدد 8 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 11 طلقة من ذات العيار)، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصدالاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3144 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.


>القبض على عاطل ذبح شقيقته بـ"مطواة" بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة حلوان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365