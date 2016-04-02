القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بالتجمع الخامس

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على 3عاطلين، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادها، أن كلا من سليمان.ن عاطل (مسجل خطر) مخدرات والسابق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" و"محمد.س" والمحكوم عليه فى 2 قضية (تبديد، شيك) والمقضى فيهما بالحبس شهرين و"خالد.م" عاطل يزاولون نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لتجارتهم غير المشروعة، عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم م هـ أ 496 ماركة تويوتا "ملك وقيادة الثالث" وعثر بداخلها على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 50 جراما، وعدد 2 سلاح نارى (بندقية آلية وعدد 8 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 11 طلقة من ذات العيار)، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصدالاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3144 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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